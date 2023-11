¡Perú en lo alto! María Luisa Doig logra medalla de plata en esgrima en los Juegos Panamericanos

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los deportistas peruanos que viajaron hasta Chile para formar parte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, siguen dejando el nombre del país en alto. Esta vez, fue María Luisa Doig quien se hizo con la medalla de plata en esgrima, modalidad espada, esto tras caer ante la argentina Clara Isabel Di Tella, quien finalmente se llevó la presea de oro.

María Luisa no la tuvo fácil, ya que para lograr su pase a la final tuvo que sacar la competencia a la paraguaya Gabriela Viveros, a quien le ganó con un marcador 3-2, lo que significó el primer duelo del grupo C. Después de esto, no le fue tan bien ya que cayó 5-3 al enfrentarse con la venezolana Lizze Asis.

Luego le tocó tocó enfrentar en semifinales a la canadiense Ruien Xiao, una de las deportistas más jóvenes en esta disciplina con 16 años, con quien repitió el puntaje de 15 a 10, lo que le valió estar presente en la lucha por lograr la medalla de oro.

Luchó hasta el final

Doig pasó a la final y tuvo que enfrentarse a la argentina Isabel Di Tella, una deportista experimentada de 30 años que ya en los Jugos Panamericanos del 2019 se quedó con la medalla de bronce. De esta forma, Tella superó a nuestra compatriota ya que supo atacar en los momentos precisos.

La argentina se impuso en el primer set marcando un 3-1, mientras que el segundo quedaron 3-3. El tercer set fue el más desafiante, pese a que el puntaje general estaba a favor de Di Tella, Doig logró igualar 9-9, a poco más de un minuto de terminar. Sin embargo, la presión de los segundos finales llevó a la argentina a lograr 6 puntos más, dejando como resultado 15-9 a su favor.

¡ORGULLO! ❤️🤺



🇵🇪 La esgrimista María Luisa Doig, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, se quedó con la medalla de plata en espada femenina en Santiago 2023. 🌎#IPDenSantiago2023 pic.twitter.com/gtc7bEuIyX — ipdperu (@ipdperu) November 1, 2023

Esta es la tercera medalla de plata para la delegación peruana, pero también se debe resaltar que ya contamos con 7 de oro y 13 de bronce.

¿Quiénes son los peruanos que obtuvieron medallas de oro?

El primero en llevarse una medalla dorada fue Cristhian Pacheco, un luchador innato con un corazón aguerrido. El atleta nacido en Huancayo se convirtió en bicampeón Panamericano es el segundo maratonista de América que logra preseas de oro en dos ediciones consecutivas del certamen.

Otros deportistas que también lograron medallas de oro en sus respectivos deportes son Hugo Ruiz Calle, Kimberly García, Piccolo Clemente, María Fernanda Reyes, Lucca Mesinas y Luz Mery Rojas.

De esta forma, nuestros deportistas peruanos siguen destacando en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la triunfadora más reciente es María Luisa Doig, quien logró medalla de plata en esgrima.