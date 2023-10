23/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista Magaly Medina había anunciado que hoy lunes la modelo Jossmery Toledo iba a estar en su programa para hablar y desenmascarar al futbolista Paolo Hurtado. Sin embargo, la influencer habría pensado mejor su decisión y decidió dar un paso al costado a la entrevista.

"Estuve evaluando la situación"

Como se recuerda, la expolicía fue captada con el futbolista en un viaje a Cusco, esto mientras él aún mantenía una relación formal con Rosa Fuentes. Tras el ampay, Jossmery nunca quiso hablar del tema, pero el programa 'Magaly Tv, La Firme" había anunciado que tendría a la modelo en su set hoy lunes, 23 de octubre.

Sin embargo, la expolicía habría decidido dar un paso al costado, debido a que mediante su cuenta oficial de Instagram, Jossmery dijo que evaluó mejor la situación y que da un paso al costado.

Comunicado de Jossmery sobre entrevista a Magaly.

"Estuve evaluando la situación, tengo un nudo en la garganta, no soy de fierro, me afecta mucho, incluso doy un paso al costado de mi preparación para competir este año en el fisicoculturismo, saben que me estoy preparando hace más de un año", dijo inicialmente.

Cabe mencionar, que la influencer también había pactado una entrevista para el programa conducido por Rodrigo 'Peluchín' Gonzáles y Gigi Mitre, el cual si contará hoy con su presencia.

"Siento que no soy mala persona y por más daño que me puedan haber hecho, quiero dar por finalizado este tema. Si bien es cierto accedí a una entrevista con Rodrigo (Gonzáles) sin lucrar, que nunca pensé darla, porque no quise estar más en televisión y fue porque se me estaba culpando de algo muy injusto; no soy mamá pero algún día lo seré y tampoco quiero dañar a terceras personas", agregó.

¿Habrá sido amenazada?

Parece que la expareja de Jean Deza entiende que muchas personas desean saber la verdad sobre la relación extramatrimonial que mantuvo con el popular 'Caballito', pero para ella lo más importante es que sus allegados sepan la "verdadera historia".

"Sé que muchos quieren saber la verdad, algunos no me conocen, pero suficiente que sepan las personas que quiero y considero. Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar", expresó la 'extombita'.

Finalmente, ofreció disculpas al público que sintoniza el programa de espectáculos de ATV, pero que no se presentará con la 'Urraca' hoy. Según las reacciones de muchos usuarios, la influencer habría recibido amenazas de terceras personas. ¿Qué dirá Magaly?

"Les pido mil disculpas si grabé una promoción para Magaly (Medina), pero quiero cerrar este tema por completo y no volverlo a tocar. Gracias", finalizó.

De esta manera, Jossmery Toledo anunció que ya no se presentará hoy lunes, 23 de octubre, con Magaly Medina en su programa. Solo dará la entrevista a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.