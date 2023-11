¡Se defiende! Flavia Laos responde a Leslie Stewart por decir que llegaba con resaca a trabajar

Flavia Laos continúa en medio del ojo público. Y es que hace unos días, la actriz Leslie Stewart reveló que durante las grabaciones de la extinta serie 'Ven Baila Quinceañera', la rubia llegaba casi siempre con resaca. Al respecto, la cantante decidió responder ¿Qué dijo?

Flavia Laos fue consultada por la reportera de un conocido programa de espectáculos acerca de las polémicas declaraciones que dio Leslie Stewart donde la dejó como una persona irresponsable debido a que iba a trabajar con resaca.

Tal parece que la intérprete de 'Real Bitch' tomó de manera deportiva las palabras de su 'madre' en la ficción e incluso confirmó lo que dijo cuando esta fue entrevistada, asegurando que todo fue "propio de la edad".

"Bueno, eso es algo que todo el mundo sabe. Yo creo que empecé muy pequeña en la tele, tenía muchísimas responsabilidades y pues sí, me gustaba salir, propio de la edad, me grababan con gente que no me debía juntar también, pero todos han visto que eso ha sido como algo del pasado", dijo la rubia.