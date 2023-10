¿Shakira se reconcilió con Gerard Piqué? Esto se sabe del reciente acuerdo entre la expareja

Luego de su separación en junio del 2022, Shakira y Gerard Piqué han estado envueltos en una serie de dimes y diretes. No obstante, un conocido medio internacional dejó entrever que dicha situación habría habría llegado a su fin.

Según información proporcionada por un medio de prensa español, la expareja habría decidido ponerle punto final a la guerra mediática en la que estaban envueltos debido a un llamativo hecho que resultaría favorable para ambos respecto a los ingresos económicos provenientes de la hacienda española que compartía con el exfutbolista.

La popular 'Shaki' y Piqué habrían llegado a un acuerdo que les permitiría poner a la venta la casa que tienen en Esplugues (Barcelona). Cabe precisar que en dicho lugar ellos formaron su familia junto a sus dos hijos Milan y Sasha.

Luego de que Shakira lanzará mundialmente su tema 'El Jefe', salieron a la luz muchos detractores, quienes la acusaban no solo de malos tratos sino de faltas de pago.

En esta ocasión, una exbailarina de nombre Jenni García hizo lo propio durante una entrevista para un programa transmitido por YouTube.

"Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice doce fechas con ella y no me pagó (...) te voy a decir algo: Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas (...) nos volteaba la cara, no nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario", contó García.