Denuncia contra alcalde de Trujillo está en manos de la Fiscalía, señala el coronel PNP

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, nuevamente en la mira de las autoridades, luego que este habría interrumpido la labor policial el pasado miércoles, cuando se detuvo a un presunto ladrón que arrebató dinero en efectivo a una mujer que, minutos antes, salió de una agencia bancaria.

El burgomaestre trujillano, según el coronel PNP, Javier Méndez Yupanqui, jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Divincri Trujillo, habría interferido en el trabajo policial, incluso lo habría insultado y faltado el respeto, oponiéndose a que los agentes policiales lleven al detenido a la comisaría.

Cabe indicar que, Arturo Fernández denunció que los policías no realizaron una debida intervención policial al no ponerle marrocas al sujeto.

El jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en Trujillo refirió a Exitosa que, la Policía Nacional del Perú tiene una función constitucional respaldada por decretos legislativos.

Por su parte, el alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, no guardó silencio tras lo manifestado por el coronel PNP, Javier Méndez Yupanqui.

Fernández Bazán indicó que la intervención ocurrida el pasado miércoles al mediodía no fue policial, sino por parte de los agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo.

"Yo he pasado por aquí y pido que venga la fiscal. No me muevo de acá, queremos que venga el fiscal, porque hubo una mala intervención, porque no lo han enmarrocado. La Policía los trata como angelitos, metiéndolo al patrullero de Seguridad Ciudadana, y ni siquiera le han puesto esposas. Estos policías deben estar sancionados en este momento. Viene la fiscal y me retiro. Yo no confío en la Policía", expresó el burgomaestre en plena vía pública, tras ocurrido el incidente.