Puerto Maldonado: Valiente mujer se enfrentó a ladrón que intentó robarle su celular

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un particular hecho ocurrió en Puerto Maldonado, pues una mujer no tuvo miedo al enfrentarse a un ladrón que quiso asaltarla en plena vía pública. El amigo del ajeno quiso hacerse con el celular de la mujer que iba caminando con su familiar, pero no esperaba que esta reaccione de forma sorprendente, haciéndolo huir sin obtener el botín.

El frustrado asalto ocurrió en el cruce de las calles Nicolás de Piérola y la avenida Tambopata, en Puerto Maldonado. Según se puede observar en las cámaras de vigilancia, un sujeto, que iba a bordo de una motocicleta usando un polo blanco y short celeste, se acerca a una mujer para intentar asaltarla.

La víctima estaba hablando por el celular en ese momento y fue amenazada con un arma de fuego, pero lejos de amilanarse, se enfrentó sin temor al delincuente y hasta lo persiguió por varios segundos.

Asimismo, la mujer alertó a los vecinos pidiendo auxilio, lo cual provocó que el delincuente huya despavorido y con rumbo desconocido. Además, dejó tirada su motocicleta, un canguro y una pistola que resultó ser de juguete; es importante resaltar que la moto había sido reportada como robada hace unas horas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 Un delincuente se vio sorprendido por la inesperada reacción de su víctima, quien no dudó en enfrentarse a él para evitar el robo de su celular en Puerto Maldonado.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/GXo3btE6QR — Exitosa Noticias (@exitosape) May 1, 2024

Finalmente los vecinos del lugar dieron aviso al serenazgo de la zona, que se hicieron presentes a los pocos minutos y pusieron el caso en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se inicien las investigaciones correspondientes del caso.

Caso similar

Una mujer impidió que le robaran su celular al confrontar al ladrón que escapaba en un mototaxi, el cual era conducido por otro delincuente. Incluso, durante el forcejeo con su víctima, el individuo terminó sin pantalones.

Los hechos ocurrieron en el jirón Joaquín Bernal, ubicado en distrito de San Juan de Miraflores (SJM). En las imágenes se observa cómo la mujer estaba utilizando su teléfono móvil cerca de un puesto de comida, con el delincuente a pocos metros de distancia, usando una mascarilla. Repentinamente, el individuo le quitó el teléfono celular cuando ella estaba a punto de guardarlo en su bolso.

El ladrón comenzó a correr para abordar un mototaxi en movimiento, pero la mujer lo agarró por detrás y evitó que escapara. Este acto provocó que el individuo se despojara de su camisa y ambos fueran arrastrados varios metros.

Es así que, un ladrón fue ahuyentado por la mujer y dejó atrás la motocicleta que había robado horas antes, además de un canguro y una pistola de juguete, ello en medio de un frustrado robo de un celular.