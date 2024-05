¡Terrible! Ex actriz de RBD revela que sufrió maltrato infantil en Televisa: "Me pedían ir sola a la oficina"

La actriz Alisson Lozz, famosa por actuar en la recordada serie RBD, ha confesado que fue víctima de maltrato infantil cuando estuvo trabajando en Televisa. La ahora cantante y empresaria empezó en el mundo del entretenimiento a muy temprana edad y no estuvo exenta de maltratos por parte de varios productores, según contó ella misma

Su nombre real es Alisson Marianne Lozano Núñez e hizo su debut televisivo cuando sólo tenía 10 años; fue en el 2002 que formó parte del elenco del reality show F.A.M.A, el cual tenía como principal finalidad captar jóvenes talentos para que dieran el salto a las filas de Televisa.

Según contó la actriz en una reciente entrevista, cuando le llegó su primer papel antagónico en una serie infantil "Alegrijes y Rebujos", ya se había hecho un nombre dentro del entretenimiento mexicano, pero también hubieron comentarios que afectaron su salud mental.

"Recuerdo que me decían muy seguido 'nadie es indispensable' e imagínense, yo de 10, 11 años y escuchar todo el tiempo que yo no era requerida y que en cualquier momento me podían sustituir.", recordó Allisson Lozz las fuertes palabras que le decían a su corta edad.

La empresaria, que actualmente vive alejada del ambiente mediático y se ha convertido en seguidores de los Testigos de Jehová, recordó los malos tratos que ha recibido a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, hizo hincapié en que nunca fue abusada sexualmente y expresó su gratitud por su exmanager Karina Leija.