Chiclayo: PNP detiene a falso extrabajador del INPE por tenencia ilegal de un arma de fuego

Efectivos de la comisaría Campodónico llegaron al Pueblo Joven Samán, en Chiclayo, pero al momento de hacer el control de identidad se percataron que Dandy Fabian Cerafino Gonzales Escobar, de 27 años de edad y quien era un falso trabajador del INPE, portaba un arma de fuego sin licencia.

La Policía llegó hasta la zona ante la alerta de algunos vecinos que se encontraban preocupados de que la fiesta clandestina que se desarrollaba en una loza deportiva pueda generar alguna tragedia. Por ello, es que los agentes del orden llegaron hasta el lugar y proceden a pedir la identificación de cada uno de los asistentes, es así como logran la detención del extrabajador del INPE por tenencia ilegal de un arma de fuego.

Se reveló que en la celebración Cerafino Escobar seguía llevando en su porta documentos un carnet y polo del INPE, placa del escudo de la PNP, unos grilletes, un arma blanca y otra arma de fuego.

Durante el interrogatorio, el sujeto trató de justificar la tenencia del documento de la institución penitenciaria alegando que aún trabajaba allí, pero al investigar, la policía determinó que eso no era cierto puesto que dejó de laborar en el 2021. Es por ello, que se realiza su detención por el delito de usurpación de funciones en grado de ostentación de distintivos o cargos que no ejerce.

Además, la PNP no descarta que Cerafino esté inmerso en otros actos delictivos usando su antiguo cargo como trabajador del INPE.

El mayor PNP Hugo Chavez Olivera, jefe de la comisaría de Campodónico, dio a conocer que manejan la hipótesis, que Gonzales Escobar, portaba todos estos objetos presuntamente para fines extorsivos o para adquirir contratos como agente de seguridad alegando que contaba con arma de fuego.

Este no sería el único caso que involucra a un efectivo del orden y causa gran conmoción en el país, ya que en Piura, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fueron señalados como presuntos implicados de la extraña muerte de un joven taxista en esa región han sido detenidos ante las acusaciones en su contra.

Así lo dio a conocer el jefe de la Región Policial Piura, el general Manuel Farías, quien también señaló que buscarán "ordenar la casa" a raíz de este preocupante hecho y los constantes cuestionamientos de la población sobre los trabajos de la institución.

"Acá no hay espíritu de cuerpo con ningún efectivo policial. Estoy disponiendo también al jefe de la División Policial que todo el personal que tiene más tiempo acá sea rotado y relevado. Vamos a ordenar la casa. Siempre lo he dicho y lo he manifestado, vamos a ordenar nuestro público interno", declaró.