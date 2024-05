Mujer con Alzheimer SE QUIEBRA al ver a su hijo graduado: "Me siento orgullosa de él"

En las redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde una mujer de la tercera edad, que padece Alzheimer, se quiebra al ver la foto de su hijo recién graduado de la carrera de sus sueños.

Muchos padres no dudan en demostrar a sus hijos que siempre podrán contar con ellos sin importar la edad que tengan, tal como se muestra en el clip compartido por la cuenta de @anna8529.

En el material audiovisual, de solo 44 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Anna graba a su abuelita, quien está sentada sobre un sofá en medio de la sala de su casa y revela que sufre de Alzheimer, una enfermedad que le impide recordar a sus familiares.

Sin embargo, cuando la mujer de avanzada edad sostiene entre sus manos un portarretrato con la foto de su hijo recién graduado, de 57 años de edad, no duda en recordarlo y sentirse muy orgullosa de su logro profesional.

"Le traigo una sorpresa", dice el hombre recién graduado y esto causa una gran emoción en la mujer que rápidamente se quiebra y con la voz temblorosa comenta "qué bonito", para posteriormente besar la imagen.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y asegurar que una madre siempre se acordará de sus hijos, a pesar de los problemas o males que deba afrontar. Por otro lado, aplaudieron al hombre por lograr culminar una carrera, a pesar de su edad.

"Nunca es tarde para conseguir lo que uno quiere en la vida", "ver la reacción de la abuela me llegó, y orgulloso de ese padre que nunca es tarde", "me siento orgullosa por tu padre de verdad, así ella en un momento cualquiera se va a descansar al cielo por tener una familia tan bonita", "déjale la foto para cuando se olvide recordarlo aunque no creo que sea tan fácilmente", "el amor de madre no tiene límites", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.