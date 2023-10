Dina Boluarte en La Libertad : trujillanos sin expectativas ante anuncios de la mandataria

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegará a Trujillo en horas de la mañana de este jueves 05 de octubre para participar en la II Sesión Ordinaria de CONASEC junto al Premier Alberto Otárola, junto a autoridades regionales de la región La Libertad.

Sin embargo, la visita de Boluarte ha generado molestia y decepción para cientos de trujillanos que refieren no esperar nada de la mandataria, tras la ola de criminalidad que azota el territorio local, y la falta de mano dura por parte del Gobierno que ella tiene a cargo.

"No esperamos nada. Absolutamente. No necesitamos que ella venga. ¿Para qué? No es necesario que venga a Trujillo, es en vano. Lo que debe hacer es actuar, sin tanta cosa y empezar a tener mano dura frente a tanto peligro, delincuencia y muertes que ocurre no solo acá (Trujillo), sino también en todo el país", enfatizó un vecino trujillano.