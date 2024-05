Tacna: ¡Indignante! Captan a profesora agrediendo a niños en jardín

Los padres de familia del jardín N.º 413 Luis Banchero Rossi realizaron un plantón a las afueras de la institución educativa luego de que enterarse que la profesora que se encarga de la formación de sus hijos estuvo agrediéndolos para que obedezcan sus órdenes.

Según se reportó, llevaron a agentes de la Policía Nacional hasta el centro educativo ubicado en la avenida Los Precursores la mañana del último viernes tras observar las imágenes captadas por las cámaras del celular de una auxiliar.

La docente, identificada como Eugenia Pacco Bautista, se encontraba a cargo de los estudiantes de 3 años cuando cometió los graves actos.

Los progenitores realizaron el plantón en la puerta del centro educativo pidiendo la destitución de la docente y de la directora, quien fue acusada de minimizar los hechos en una reunión de urgencia.

En las imágenes se ve como la profesora está dando aparentes golpes a un niño sentado y jaloneando con fuerza a otros pequeños. Asimismo, dos de los pequeños que la maestra le habría bajado los pantalones para golpearlos en la parte posterior de su cuerpo.

Según se informó, la auxiliar del salón habría sido quien captó las graves imágenes y comentó que esta no es la primera vez que la docente reacciona de esta manera.

Asimismo, la también docente mencionó que ella ha sido testigo de ocasiones donde la profesora ha reaccionado de manera mucho más exacerbada.

Tras darse a conocer que una profesora golpeó repetidamente a un escolar de 10 años con un palo de madera, la docente reconoció que fue excesivo de su parte tocar al menor. Sin embargo, reveló que tenía la autorización de su mamá.

De acuerdo a la maestra, ella conversó con la mamá del estudiante acerca de este tema y la mujer le indicó que ella siempre ha tenido autorización para corregir a su hijo de la manera en la que le parezca adecuada.

"La mamá va a venir a conversar conmigo, pero ella no tiene ninguna queja. Ella no se ha quejado. Ella me dice 'profesora, yo la he autorizado para que usted lo corrija. Yo no estoy en contra de que lo corrijan a mi hijo", declaró para nuestro medio.