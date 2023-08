Huacho: Asaltantes disparan en la cabeza a adolescente de 17 años que no tenía celular para robarle

Una lamentable situación atraviesa la familia de un joven de 17 años que fue asaltado por delincuentes en la provincia de Huaura, distrito de Huacho. Los malhechores realizaron un disparo en la cabeza de la víctima debido a que el menor no tenía su dispositivo móvil el cual buscaban robarle.

El hecho ocurrió cuando un joven salió de casa dejando su celular cargando en el lugar, ya en la calle unos asaltantes se acercaron a él con un arma exigiéndole que entregue su equipo móvil.

Lo que no sabían los delincuentes era que el joven no tenía su dispositivo móvil, por lo que al pensar que se estaba negando o resistiendo al robo, uno de ellos tomó la decisión de dispararle directamente en la cabeza.

El adolescente se encuentra grave en el Hospital Regional de Huacho, lugar donde se debate entre la vida y la muerte.

A raíz de los lamentables hechos, el padre de la víctima declaró ante las cámaras de Exitosa, exigiendo justicia para el menor, ya que el impacto de la bala destrozó el cráneo de su hijo.

"Yo me encuentro destrozado. A mi hijo de 17 años por no tener celular le meten un tiro. No es posible. Pido a las autoridades que se haga justicia", manifestó el padre.