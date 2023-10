¡Lamentable! Dos delincuentes rocían gasolina a camioneta de cantante piurana

La vocalista de la agrupación Mariachi Internacional Los Tecolotes de Piura, Alexandra Montero, denunció que dos sujetos incendiaron su camioneta el jueves 5 de octubre de 2023, al promediar las 3:15 de la mañana, una semana antes del ataque a la miss Piura, Liz Angélica García Alvarado, el pasado sábado 14 de del mismo mes.

El hecho ocurrió cuando la camioneta se encontraba estacionada en los exteriores de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Quinta Julia de Piura.

La joven cantante informó que dos sujetos con tres galoneras en mano rociaron gasolina a su camioneta que adquirió hace algunos años para movilizarse a sus diferentes presentaciones. Los delincuentes rompieron una de las lunas de la camioneta con un ladrillo, según las imágenes de cámaras de seguridad a las que accedió la víctima.

"Tal cual se lo han hecho a ella (Miss Piura, Liz García) me lo han hecho a mi. Mis vecinos me han cedido las cámaras de los alrededores y en una de ellas se ve a dos personas que están con galoneras de gasolina, con tres, una la rocían en la camioneta - eso no se ve - pero han dejado dos llenas y una la han podido rociar dentro de la camioneta y sin reparo alguno han hecho lo mismo que a Liz", expresó la cantante.