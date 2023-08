Policías frustran asalto en casa de apuestas en pleno centro de Trujillo

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Ya perdí, jefe, ya perdí, no les he faltado el respeto!, fueron las palabras del delincuente quien ingresó a una casa de apuestas en la cuadra 3 del jirón Atahualpa, en el centro de Trujillo y que no imaginó que dos agentes de la Policía Nacional del Perú iban a arrebatarle todos los planes al detenerlo en flagrancia delictiva, mientras hurtaba en dinero del local comercial.

Asalto

Se trata de Rogelio Maiqui Valdiglesias (30) quien, la tarde del último domingo, irrumpió la tranquilidad de dos jóvenes cajeras. Este sujeto ingresó a la oficina y sacó un revolver para amenazar a las trabajadoras. Con arma en mano, Rogelio Maiqui, quitó el dinero en efectivo recaudado de la jornada.

Sin embargo, mientras el delincuente cometía el delito, ciudadanos de la zona dieron cuenta de los hechos a dos agentes policiales de la comisaría de Ayacucho, quienes ingresaron al local de apuestas, evidenciando el accionar del ladrón.

Los policías

Pese a que los agentes del orden venían realizando patrullaje a pie en la cuadra 22 de la avenida España, llegaron hasta el lugar de los hechos, logrando detener a Rogelio Maiqui Valdiglesias. Se trata de los suboficiales Zoilo Floreano Cerna y Carlos Rojas Rosales.

Al momento de realizarle el registro personal, los policías hallaron que el detenido tenía en su poder una pistola tipo revolver marca Smith Wesson, calibre 32 con número de serie erradicada, abastecida con seis municiones sin percutar, asimismo, en su poder se encontró una bolsa color amarillo que contenía el dinero que había logrado sustraer del local de apuestas producto del robo.

Maiqui Valdiglesias fue puesto a disposición de la División de Investigación Criminal de Trujillo para continuar con las diligencias de ley correspondiente. Este sujeto sería denunciado por el delito de robo a mano armada.

Atemorizados

En tanto, los vecinos del jirón Atahualpa y alrededores, indicaron sentirse atemorizados por los últimos asaltos ocurridos en la zona, debido a la poca presencia policial.

"No vemos policías por aquí, muy poco aparecen. No sabía que había robado, yo vivo cerca de la casa de apuestas y me aterra enterarme de eso. Es un peligro", comentó una madre de familia.