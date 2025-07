¿En la dulce espera? Melissa Paredes SE SINCERA sobre posible EMBARAZO con Anthony Aranda

01/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Será que la cigüeña ya llegó a la casa de Melissa Paredes? Una bomba explotó en el set de Ponte en la Cola cuando la actriz dio un mensaje dirigido a su esposo, Anthony Aranda; así mismo, habló sobre las declaraciones de Bruno Agostini.

¿Melissa Paredes ya espera el fruto de su relación?

La artista deja entrever que pronto llegará el fruto de su relación con Anthony Aranda. Durante una entrevista en un conocido programa, la actriz envió un mensaje a su esposo:

"Me encanta esta complicidad, este amor que tenemos tan bonito, y sobre todo que hemos, literal, luchado juntos por sacar esto adelante. Creo que muy pronto se verá el fruto de todo este amor", señaló entusiasmada.

Al instante, los conductores Ricardo Rondón y Michelle Soifer explotaron de emoción ante la declaración de la actriz. Soifer fue a abrazarla, mientras que Rondón, rápidamente, le dijo: "Estás embarazada, tus ojos me lo dicen", a lo que Melissa Paredes negó con un "No, no", entre risas.

Ya había planes de embarazo

Tan solo en diciembre del año pasado, Melissa Paredes confirmó que estaba lista para ampliar su familia junto a su pareja, Anthony Aranda. En aquel entonces, reveló al Trome que tenía planes de buscar un hijo en 2025, esperando concebirlo a finales de año para que llegue a sus vidas en 2026.

La actriz resaltó la relación que su esposo tiene con su hija, pues contó que la cría como si fuera suya y que son muy buenos amigos, por lo que está segura de querer tener un hijo en pareja.

Actriz aclaró la polémica con Bruno Agostini

Melissa Paredes se mostró sorprendida e incluso visiblemente molesta por las declaraciones de Bruno Agostini respecto a una supuesta noche de pasión entre ambos, junto a Andrea San Martín.

El modelo español aseguró que fue la propia exconductora quien, en su momento, ventiló el famoso "trío" entre las figuras de la farándula, cuando supuestamente se lo contó a Sebastián Lizarzaburu durante una pelea con Andrea San Martín.

La reacción de la actriz no se hizo esperar: desmintió esas afirmaciones, calificándolas como "mentiras" sobre un tema íntimo. Durante su intervención en La noche habla, al ser consultada, respondió con un expresivo "¿What?", dejando en claro su desacuerdo.

Fue al hablar sobre este tema, que Melissa Paredes envió un mensaje a su esposo Anthony Aranda y se le escapó una frase que deja en duda si está o no en la dulce espera, al hablar del "fruto de su relación".