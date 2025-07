Congreso: SAC rechaza investigar a la Junta Nacional de Justicia por reposición de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación

01/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso rechazó abrir investigación a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que aprobaron la restitución de Liz Patricia Benavides Vargas al mando del Ministerio Público.

En su sesión desarrollada desde esta mañana, el grupo de trabajo parlamentario tomó una decisión contraria en comparación del caso de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), a quienes sí le abrieron proceso en el marco de la controversia suscitada al interior de la Fiscalía de la Nación.

Rechazan denuncia contra la Junta Nacional de Justicia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la Denuncia Constitucional N.º 605 en contra del presidente de la JNJ, Gino Augusto Ríos Patio. Dicho recurso fue presentado por el congresista Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista), acusando al magistrado por los presuntos delitos de avocamiento indebido, usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Del mismo modo, también fue rechazada la acusación constitucional planteada por el legislador Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), en contra de los miembros de la JNJ, Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y César Cayo Galindo Sandoval, por presunta usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite.

Como se recuerda, ambas denuncias fueron presentadas contra los seis miembros de la JNJ por aprobar la resolución que reponía en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides Vargas, así como en sus respectivos cargos a las fiscales Azucena Inés Solari Escobedo y Enma Rosaura Benavides Vargas.

No hubo unanimidad en proceso de reposición de Patricia Benavides

Tras la polémica sobre el procedimiento que tuvo la Junta Nacional de Justicia en el caso de Patricia Benavides Vargas, en las últimas horas se conoció el acta de la sesión extraordinaria que certifica lo abordado por los magistrados, señalando que estuvieron seis de los siete jueces en el Pleno.

En ese sentido, estuvieron los seis magistrados mencionados; más no Francisco Artemio Távara Córdova, no habiendo unanimidad para llevar a cabo dicha votación. Además, la secretaria general de la JNJ, Giovanna María Díaz Revilla, no fue convocada a la reunión, frente ello, dejó constancia en el acta su ausencia en la sesión.

La falta de unanimidad fue la principal objeción que presentó Delia Espinoza Valenzuela y el resto de la Junta de Fiscales Supremos en contra de la JNJ, acusándolos de vulnerar sus derechos y la de su institución.

De esta manera, desde el Congreso rechazan investigar a los cuestionados miembros de la JNJ.