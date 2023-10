Vecinos se enfrentan a gestión municipal de Arturo Fernández por colocar estatua gigante en parque de Trujillo

La aparición de la estructura de un tiburón instalado en el parque Alipio Ponce, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, ha desatado el rechazo por parte de los vecinos de la zona, quienes han impedido que los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a cargo del alcalde Arturo Fernández, instalen la estatua de casi 6 metros de largo.

Otro de los moradores se refirió a la necesidad que los regidores provinciales tomen cartas en el asunto.

Asimismo, los ciudadanos cuestionaron a los funcionarios ediles, asegurando que no les han fundamentado adecuadamente la razón de la instalación de dicha estructura.

"Hemos preguntado qué significado tiene esto, y no nos dicen nada al respecto. La municipalidad no está para que haga su voluntad, sino la voluntad del pueblo, y aquí nadie está de acuerdo con la colocación de esa estructura. La burla que hacen con el monumento de un y héroe nacional. Esto es una vergüenza. Es una burla. Vamos a impedir esto, no vamos a dejar que esto siga. La los representantes de la municipalidad no nos dicen las razones para hacer esta colocación", declaró un morador.