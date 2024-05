¡Épico momento! Diego Rodríguez alucina luego de que Britney Spears publicara una foto suya: "A eso estamos apuntando"

Britney Spears sorprendió a toda su fanaticada peruana al publicar una foto editada de Diego Rodríguez, en sus redes sociales. Tras ello el modelo trujillano reposteó la imagen y mostró la real, con su verdadero rostro.

Tras ello y como era de esperarse, el exnovio de Janick Maceta se mostró muy emocionado y aseguró que está logrando su objetivo de hacerse conocido en el mercado internacional.

Diego Rodríguez declaró para las cámaras de un conocido programa de espectáculos y se pronunció sobre este curioso hecho, en el que la afamada 'Princesa del Pop', compartió la fotografía de nuestro compatriota.

"Lo que me sorprendió fue que puso mi Instagram abajo, pero la verdad te mentiría, no sé cómo llegó porque no me sigue. Pase lo que pase es algo para mí súper positivo...", expresó.