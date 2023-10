Jossmery Toledo: PJ rechaza medidas de protección a modelo tras denuncia contra Paolo Hurtado

El Poder Judicial (PJ) no concedió las medidas de protección solicitas por Jossmery Toledo, quien recientemente denunció ser víctima de violencia psicológica por parte del futbolista Paolo Hurtado. Al respecto la entidad les recomendó tomar terapia.

A través de su cuenta oficial de X, antes llamada Twitter, la Corte Superior de Justicia de Lima Este informó que no fueron otorgadas las medidas de protección solicitadas por la modelo debido a que no existiría afectación.

"11 Juzgado de Familia Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres de San Juan de Lurigancho (SJL) no otorgó medidas de protección a Jossmery Toledo por denuncia contra Paolo Hurtado, pericias psicológicas indicaron que no existe afectación", se lee en el tweet.

🚨 #LoÚltimo 🏛 11 Juzgado de Familia Subespecialidad en Violencia Contra las Mujeres de #SJL no otorgó medidas de protección a #JossmeryToledo por denuncia contra #PaoloHurtado , pericias psicológicas indicaron que no existe afectación. Se recomendó terapia para ambas partes. pic.twitter.com/E61ZqfYBNl

Asimismo, la entidad recomendó mediante su resolución que ambas partes asistan al centro de salud más cercano para recibir terapia psicológica con el objetivo de resolver sus diferencias.

Luego de que la expolicía denunciara a Paolo Hurtado, jugador de Cienciano del Cusco, por amenazas contra su integridad personal y familiar, el deportista junto a su todavía esposa, Rosa Fuentes, denunciaron a la abogada.

Este hecho se dio bajo el presunto delito de violencia a la mujer y grupo familiar, tal y como lo mencionó la conductora Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Al respecto, la polémica periodista señaló que de toda esta escandalosa situación, la única víctima y perjudicada termina siendo Rosa Fuentes.

"Acá la única que puede denunciar a los dos es Rosa Fuentes. No sé por qué Paolo Hurtado firma esta denuncia con Rosa fuentes. Todo esto lo inició Paolo Hurtado, desde el momento que un hombre no le puede decir no a una tentación, se tiene que hacer responsable de todos los actos que deriven de su infidelidad", afirmó la conductora.