Poder Judicial: Órdenes de captura y ubicación contra César Hinostroza continúan vigentes

El Poder Judicial (PJ) recordó que la orden de captura y ubicación emitida en contra de César Hinostroza continúa vigente a día de hoy tras la difusión un audio que revelaría un presunto vínculo con el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

La aclaración fue publicada en las redes sociales del mencionado poder del Estado en la noche de este sábado 10 de septiembre. Allí, el PJ recalcó que se dispuso que las órdenes sean renovadas por la comisión de los delitos de organización criminal y otros.

Como se recuerda, el pronunciamiento del PJ tuvo lugar luego de que se vinculara al exjuez supremo con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, tras la difusión de un audio entre ambos personajes en Canal N.

De acuerdo con este registro que dataría de 2018, los investigados conversan sobre una reunión para tratar un supuesto proyecto a mediano plazo de César Hinostroza, quien es sindicado de estar involucrado en el caso de "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco y me dice: 'oye cómo está Cesitar', me dice: 'la vez pasada lo llamé, no me contestó, a ver dile si mañana tiene tiempo para almorzar', porque mañana es viernes. Ojalá tengas algún espacio", le dice el titular del Minjus a Hinostroza.