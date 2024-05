¡En su mejor momento! Julián Zucchi y Priscila Mateo se lucen juntos en conocido restaurante

Tras su polémico enfrentamiento con Yiddá Eslava, Julián Zucchi dio vuelta a la página y decidió continuar su romance con Priscila Mateo. La parejita ya no oculta su amor y se lucen como toda una pareja ante el público.

Esta vez, el actor y la reportera de 'Magaly TV, La Firme', se mostraron muy amorosos y fueron captados por sus seguidores en un conocido restaurante de la capital.

En el portal de Instarándula, Samuel Suárez conocido popularmente como 'Samu' difundió una imagen que le hicieron llegar sus 'ratujas', donde aparece Julián Zucchi bien acompañado de Priscila Mateo en un restaurante limeño.

El protagonista de '¿Ahora somos tres?, sí, mi amor' utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer su regreso triunfal. Mediante las historias, público una foto frente al espejo y mostrando el torso.

Julián también luce un corte de cabello distinto al que normalmente había llevado en en los últimos meses, además de un físico muy trabajado, por lo que se presume que ha estado entrenando durante el tiempo que no uso redes sociales.

La madrugada del pasado 16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió realizar una transmisión a través de su cuenta de Instagram, pero su actitud llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a pedirle que corte el En Vivo porque al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Enseguida, el actor contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó entre lágrimas y luego se quedó dormido por unos minutos.