¿Te lo preguntaste alguna vez?: ¿Las abejas pican o muerden?

Normalmente se escucha decir que "las abejas pican" y sus consecuencias sobre la piel no son nada positivas. El enronchamiento, aspecto rojizo, escozor desmedido, entre otros signos dejan una mala sensación a la víctima de sus aguijones. Sin embargo, hoy se conocerá si estos insectos muerden también.

¿Pican o muerden?

Cabe precisar que las abejas pertenecen al grupo de los himenópteros, donde se encuentran ubicadas también las avispas y hormigas. Estas especies se caracterizan por poseer dos pares de alas membranosas y su órgano para depositar huevos en forma de aguijón. Este último, es el responsable de la 'picadura' y sus 'efectos'.

Retornando al tema de este artículo, ¿las abejas muerden o pican?... No existe una teoría que explique con profundidad sobre este tema, pero sí hay aspectos interesantes como la pieza bucal de estos animales.

Los himenópteros suelen tener las piezas bucales muy bien desarrolladas y les sirve para ambos aspectos: masticar y picar. En el caso de los pertenecientes a los ápidos, se hallan a los que proveen la miel, los cuales, demuestran un alargamiento de su "lengua" o glosa.

Lo particular y beneficioso de las estructuras bucales de estas especies, es que se adaptan para masticar o succionar gracias a su lengua o probóscide alargada. De aquí la existencia de la Trigona cuya defensa se da por medio de la mordida.

Abejas que pican

Cabe señalar que no todas las especies de abejas lo hacen. Las especies que lo hacen son las que poseen aguijón. Existe un grupo conocido como 'las melíferas' que al no tener esta estructura en los último segmentos de su abdomen, no pueden ejercer este mecanismo sobre otros. Añadidas a estas, las que tampoco pueden picar son las abejas que tienen aguijones pequeños.

En el caso de estas especies, existe una clara diferencia entre machos y hembras. Los primeros no poseen aguijón, mientras que las hembras, son pocas las que no la tienen. La mayoría de estas sí, agregada la función de supervivencia de esta y su colonia: las actividades de recolección de polen, cuidado de larvas, construcción de nidos, entre otras.

¿Por qué lo hacen?

El sentido de supervivencia hace que muchas abejas con aguijón hagan uso de esta estructura biológica para defenderse. Esto se produce porque otro grupo animal o humano lo haya atacado o acercado demasiado. Las abejas no reaccionan sin motivo aparente. Si sienten que su espacio ha sido amenazado, lo más normal es que se defiendan.

De esta manera, se conoce que las abejas sí pican o muerden, pero depende de la peculiaridad anatómica y de género que cada subespecie tenga.