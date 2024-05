Topito acepta que ESCONDIÓ a Dayanita durante su romance: Este es el FUERTE MOTIVO de su decisión

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Junior, mejor conocido como Topito, decidió romper su silencio y aceptar que durante su relación con Dayanita, tuvo que tomar la difícil decisión que ocultarla. Él reveló en vivo el fuerte motivo por el que lo hizo.

Este es el motivo de Topito

Durante la más reciente edición de 'Todo Se Filtra', el actor cómico reconoció que mantuvo su relación en reserva, pero no fue por temor como muchos presumen.

Según refirió, él tiene hijos y no quiere que sufran de bullying en el colegio por su culpa, pues, como se sabe, Dayanita es una mujer transexual.

"No es temor, pero vivimos en un mundo tan estúpido, la gente mucho juzga, tengo dos pequeños que estudian en el colegio y a veces el bullying... yo en mis redes trato de no subir a mis hijos", dijo Topito.

En esa línea, no dudó en darle la razón a la también cantante de salsa, asegurando que se encuentra arrepentido por sus acciones.

"Yo le doy toda la razón a ella, me equivoqué, fue mi error, lo acepto y cómo se siente al haber yo tenido esas actitudes. Estoy arrepentido, pero ya las cosas están hechas", acotó.

Dayanita arremete contra Topito

La integrante de JB decidió enlazarse en vivo con el programa conducido por Ducelia Echevarría y Kurt Villavicencio para aclarar ciertos puntos respecto a su relación con Topito.

Según precisó, jamás tuvo una relación estable con el cómico debido a que solía negar que estaba con ella, además de ocultarla ante el público cuando salían.

"No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba", señaló.

Asimismo, aseguró que Topito nunca la vio como mujer pese a que ella se considera así desde que tiene 12 años: "Él nunca me vio cómo mujer, yo me considero mujer desde los 12 años. Si alguien me ve como mujer, me tiene que hacer valer como mujer, no ocultarme".

Finalmente, se mostró agradecida por haber tomado la decisión de lanzar su comunicado confirmando que no tiene ningún tipo de vínculo con su colega en la televisión.

"Gracias a Dios ahora estoy feliz en la vida. El comunicado lo saqué ayer porque el señor me decía por qué sacaría un comunicado, que qué iba decir la gente, que los trabajos, que los shows", agregó.

De esta manera, se conoció que Topito escondió su relación con Dayanita debido a que no quería que sus hijos sufran de bullying en el colegio.