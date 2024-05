¡Furiosa! Melissa Paredes NIEGA estar buscando CANJE para su matrimonio y responde a 'haters'

Estamos a puertas del matrimonio de Melissa Paredes con Anthony Aranda, por ello, la pareja ha compartido cada detalle de sus preparativos con todos sus seguidores, como el modelo de sus invitaciones y, recientemente, la modelo mostró cómo fue el momento de la prueba de su vestido de novia.

Sin embargo, en medio de esta felicidad, la actriz se mostró indignada por las especulaciones que han surgido sobre la celebración de su casamiento, pues en la reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', se dijo que este acontecimiento sería con puro canje. Por esta razón, la exreina de belleza rompió su silencio y se pronunció al respecto.

Como se mencionó, Magaly Medina aseguró que Melissa Paredes estaba buscando canje para su boda con el 'Activador' y compartió una entrevista con una de las colaboradoras del local de eventos Quinta Carla en Huachipa, quien aseguró que la modelo no quería un descuento especial, sino todo totalmente gratis.

Tras ello, la también influencer se pronunció en redes sociales y no dudó en desmentir dicha información y le pidió a la conductora de TV corroborar la información contando lo que realmente pasó en su visita a dicho lugar.

"Así como no te interesa deberías al menos hacer tu trabajo bien y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y luego chau. Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje, mi amor muestra las pruebas", expresó Melissa.

Por otro lado, Melissa Paredes comentó que, en varias oportunidades, fue invitada al programa de la popular 'Urraca' para que comparta detalles de su matrimonio.

"No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, creo que a la señora yo sé que a ti no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues no nos importa".