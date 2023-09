¡Buena noticia! Escolar acuchillado por delincuente en SJL está fuera de peligro: "La mochila lo protegió"

En exclusiva para Exitosa, la madre del escolar acuchillado por delincuente en San Juan de Lurigancho reveló que el menor está fuera de peligro. Según precisó, la mochila protegió al estudiante, provocando que la puñalada fuera una herida superficial.

Las declaraciones de la familiar de la nueva víctima de la delincuencia en el país tuvieron lugar en los exteriores del colegio Benito Juárez, centro educativo del menor. Allí, indicó que el adolescente necesitó de 3 puntos en la nuca y agradece a Dios de que el ataque armado no haya pasado a mayores.

"Gracias a Dios, ahorita está bien mi hijo. La mochila fue la protección que no le hayan dañado más, las heridas fueron superficiales. Le pusieron 3 puntos en la nuca, pero gracias a Dios está bien. Ahí estoy acompañándolo y dándole valor", declaró a nuestro medio.

Tras este indignante atentado contra un escolar, los padres de familia de la I.E. Benito Juárez han alzado su voz de protesta, ya que este caso no sería el único ocurrido últimamente.

De acuerdo con los repartes de los familiares de los estudiantes, al menos 10 menores de edad habrían sido víctima de criminales en los exteriores del centro educativo en menos de tres meses.

Por esta razón, expresaron su inconformidad con los trabajos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues aseguran que, ni con el estado de emergencia en SJL, hay efectivos en los alrededores del colegio.

"Me indigna, porque ahora no vemos ningún policía, ninguna seguridad para estos chicos que están en el colegio. Estamos en estado de emergencia, pero no se ve nada", aseveró.