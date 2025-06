Policía acusado de matar a otro suboficial en SJL se defiende: "No sabía que eran efectivos"

La noche del pasado 12 de junio, una intervención de agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP, en San Juan de Lurigancho, terminó en tragedia. Aquella vez, cuatro agentes intervinieron a una presunta banda criminal y el saldo de ello fue un suboficial muerto y otros tres heridos.

Lo peor de todo fue que el responsable del lamentable fallecimiento es un policía en actividad que venía siendo seguido por inteligencia de la Policía Nacional y es acusado de ser parte de esta organización delictiva.

Con solo 24 años, Julio César Calderón Díaz, perdía la vida a manos de uno de sus colegas. Incluso, la familia criticó a la comandancia de la PNP por haberle asignado a este tipo de operativos a tan corta edad y sin la preparación adecuada.

A dos semanas de este lamentable hecho, el acusado, Paul Galicia Chacón, brindó declaraciones ante las autoridades y aclaró porque respondió a la intervención con balazos. Según indicó, al momento que los agentes se les acercaron no contaban con ningún tipo de identificación ni prenda que los hiciera ver como policías. Por ello, optó por sacar su arma de reglamento para actuar en defensa propia.

"Se me ha detenido por homicidio calificado. (Disparé) a cuatro personas que al momento no sabía que eran efectivos, porque no se identificaron y no estaban con ninguna prenda policial y ya estaban apuntándonos con el arma de fuego", indicó.