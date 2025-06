Martín Vizcarra: PNP pide reforzar seguridad en embajadas por pedido de prisión preventiva contra expresidente

Este viernes 27 de junio, se viene realizando la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra en la sede del Poder Judicial ubicado en la avenida Tacna. A propósito de ello, la Dirnos de la PNP ha solicitado reforzar la seguridad policial en las embajadas de Bolivia, Brasil y México ante el riesgo de un posible pedido de asilo del expresidente.

De acuerdo al documento emitido por parte de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad dirigido al jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, se solicita con carácter de urgencia el envío de agentes adicionales a los ya asignados a estas sedes diplomáticas.

En la segunda parte de este oficio dirigido al general Enrique Hugo Felipe Monroy, se justifica esta exigencia debido a que Martín Vizcarra cuenta con impedimento de salida vigente hasta el 4 de julio por lo que se alerta un riesgo de fuga si al Poder Judicial no admite el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía.

Piden reforzar seguridad policial en embajadas por caso Martín Vizcarra.

Pese a que el propio fiscal Germán Juárez Atoche indicó que hay riesgo de fuga en el caso del exmandatario, el propio Vizcarra Cornejo descartó esta posibilidad hasta en dos ocasiones. En primer lugar, descartó tomar el ejemplo de Nadine Heredia quien pidió asilo a la embajada de Brasil y luego aseguró que en todo momento dará la cara ante la justicia.

"No voy a asilarme, no voy a fugarme, voy a dar la cara. Estoy presente, incluso, le hemos presentado (al juez) las cartas donde hemos dicho a las embajadas de Brasil y Bolivia que no tenemos la intensión, ni vamos a pedir (asilo)", expresó a la prensa.