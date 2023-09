Congreso: Comisión de Justicia aprueba plan de trabajo para investigar a miembros de la JNJ

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el plan de trabajo para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El grupo de trabajo presidido por la congresista de Perú Libre, Janet Rivas Chacara, admitió con 16 votos a favor, 3 de ellos emitidos con reserva, 1 voto en contra y 3 abstenciones el documento.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria indicó que es una posibilidad ampliar el plazo de 14 días hábiles aprobado en el Pleno del Parlamento, con el propósito de convocar a distintos expertos para que brinden su opinión sobre el caso.

Asimismo, la legisladora anunció que la primera invitada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

Por otra parte, el parlamentario de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que el grupo de trabajo tiene como objetivo determinar si existe "causa grave" en las actuaciones de la JNJ.

"Aquí no estamos investigando delitos o situaciones adversas, estamos solamente determinando si hay o no causa grave dentro de las actuaciones de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros vamos a respetar el debido proceso, no vamos a repetir lo que se hizo con el CNM", mencionó.