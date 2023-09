Digna Calle: Comisión de Ética aprueba investigar a congresista por presunto abandono del cargo

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó investigar a la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, por el presunto abandono del cargo tras permanecer en Estados Unidos (EE.UU.) más de 7 meses bajo licencia personal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el grupo de trabajo informó que con 15 votos a favor y 1 en contra, se admitió por mayoría el informe de calificación en contra de la parlamentaria.

No obstante, Calle Lobatón criticó que 12 de los 17 congresistas que conforman la Comisión de Ética del Parlamento votaron de manera virtual, ya que es el motivo principal por el cual es investigada.

Como se recuerda, dicha iniciativa es promovida por las parlamentarias Kelly Portalatino y Rosselli Amuruz, se da luego que se conociera que Calle permaneció en Estados Unidos por casi de ocho meses.

La congresista de Perú Libre denunció constitucionalmente a su colega de Podemos Perú, por presunto abandono de cargo e infracción a la Constitución.

En esa misma línea, la tercera vicepresidenta del Congreso solicitó la inhabilitación del ejercicio público por 10 años contra la integrante de la representación nacional.

En diálogo con Exitosa, la congresista compartió su intención de abandonar el Parlamento. Según indicó, no quiere tener las manos manchadas de sangre tras lo ocurrido en las manifestaciones.

"Yo ya no quiero pertenecer a este Congreso de la República que está de espaldas al país, que no ve lo que la población necesita. Yo no puedo estar en ese Congreso y vengo a defender el PL que he presentado para que un congresista pueda renunciar", declaró en nuestro medio.