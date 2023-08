Dina Boluarte: "No necesitamos huelgas ni paros, necesitamos dialogar en paz"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que el país no necesita huelgas ni paros, sino conversar y dialogar en paz con el objetivo de lograr que los problemas que afectan a los trabajadores en Piura y otras zonas del país, sean solucionados.

Durante la inauguración del hospital de Chulucanas, en Piura, la mandataria señaló que a raíz de la cantidad de reclamos que se presentan por parte de los pobladores, las autoridades brindarán soluciones en el marco legal y en el buen diálogo.

"Tenemos que atenderlos en el tiempo preciso, no necesitamos huelgas, no necesitamos paros, lo que necesitamos es conversar, dialogar en paz pero que se resuelvan los problemas, no podemos extender en el tiempo los derechos que les asisten a los trabajadores", manifestó.