¿Oficializó romance? Nicola Porcella rompe su silencio tras ser captado besando a Flavia Laos en discoteca

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella volvió a hacer foco de la noticia después que hace unos días sea captado besando a Flavia Laos en una discoteca de la Ciudad de México. Ante esto, el actor habló por primera vez sobre el tema y aclaró su relación con la influencer peruana.

Como se recuerda, hace unos días el portal Instarándula mostró imágenes que un seguidor le envió y en ellas se puede ver a Wendy Guevara, junto a otros amigos, incluyendo a Nicola Porcella y Flavia Laos, quienes aparentemente estaban dándose un apasionado beso en una noche de discoteca.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

El ex chico reality, y ahora actor, fue interceptado por la prensa mexicana para ser consultado sobre el presunto beso que le dio a Flavia Laos, pero negó que eso haya sido cierto.

"Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo Yo dije, tenía que ser mi prensa", declaró.

Asimismo, destacó que la influencer quiere abrirse camino en México, tal como él lo hizo hace poco y la está apoyando para que cumpla sus sueños.

"En el video estamos en un antro, estábamos con Wendy (...) Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (...)Si hubo beso, no hubo beso", agregó.

Finalmente, destacó que ya tiene suficiente edad para no besar personas en discotecas. "No beso en los antros, no soy de besar en los antros, no me gusta, pero a veces uno se deja llevar. Creo que ya estoy medio viejo para eso".

Nicola busca novia en reality

El exparticipante de 'Esto es Guerra' brindó declaraciones para un conocido espacio de espectáculos mexicano y confesó que el proyecto no es nuevo, sino que se viene preparando desde hace el año pasado, cuando estaba en 'La casa de los famosos'.

"Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de 'La casa'. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a 'Aventurera'", dijo Nicola al programa 'Hoy'.

En esa misma línea, Porcella aclaró que pese a ser vinculado por varias figuras del espectáculos mexicano, actualmente se encuentra soltero y por ello, se podrá realizar el reality.

De esta forma. Nicola Porcella confirmó que no tiene novia, por lo que no fue extraño cuando se comentó que había besado a Flavia Laos en una discoteca, hecho que el actor se ha encargado de desmentir.