"Nicanor Boluarte puede reunirse con la presidenta pese a investigaciones por 'Waykis en la Sombra'", según abogado

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, señaló que su defendido puede reunirse con la presidenta de la República a pesar de la investigación activa por el caso 'Los Waykis en la Sombra', que lo llevó a ser detenido preliminarmente.

En entrevista con Canal N, el letrado explicó que su patrocinado y la jefa de Estado mantienen un lazo sanguíneo. Además, hizo hincapié en que la mandataria no está incorporada en la indagación por presunta organización criminal.

Pese a ello, Vivanco admitió que le dio como consejo legal a Nicanor que no realice ninguna acción que pueda ser malinterpretada "en términos de obstrucción o falta de colaboración".

"Con su hermana (la presidenta Dina Boluarte), hay una relación de familia. La instrucción es no promover ninguna acción que genere algún entorpecimiento en la investigación. Recordemos que la señora presidenta no está investigada en este caso, yo no podría decirle, no veas a tu hermana, él puede verla", señaló hoy, lunes 20 de mayo.