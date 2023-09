Jorge Barata en Juicio: Ministra de Producción descarta haber participado en organización de campaña de PPK

La ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, descartó haber participado en la organización de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) pese haber integrado su partido político y ser elegida como congresista en el 2016.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la nueva titular del Ministerio de Producción se refirió a las revelaciones de Jorge Barata en el juicio oral por el 'Caso Metro de Lima' y garantizó no estar involucrada en los señalamientos que hizo el empresario brasileño este jueves.

"No. Ni inicial, ni nada. Yo fui invitada por el presidente Kuczynski. Nunca lo conocí. Él hizo una encuesta de reconocimiento en Arequipa, mi nombre salió ahí, me invitó a formar parte de su lista congresal. Mi tarea fue siempre ayudar en conseguir quien te defienda el voto. Eso fue todo, no tuve participación en nada que tenga que ver con aportes", declaró a nuestro medio.

Como se recuerda, Jorge Barata indicó que Odebrecht aportó a las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK y Alan García, así como para la no revocatoria de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima.

"Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, de la señora Keiko Fujimori, del señor Kuczynski, la no revocatoria de la doctora Villarán. Esas son las que me acuerdo, no sé si me falta alguna más", expresó el empresario brasileño.