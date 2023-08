María del Carmen Alva renuncia irrevocablemente a la bancada de Acción Popular: "Ya colmó mi paciencia"

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, presentó este martes su renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular (AP), tras elegirse a su colega Darwin Espinoza, investigado por el caso 'Los Niños', como vocero de la agrupación parlamentaria para el periodo 2023-2024.

En declaraciones para Exitosa, la parlamentaria aseguró que el grupo parlamentario se alejó de los principios del partido y del pensamiento de Fernando Belaúnde Terry.

Asimismo, la legisladora señaló que los congresistas que eligieron a Darwin Espinoza como vocero de la bancada no representan a Acción Popular.

"La verdad es inexplicable y yo no puedo ser partícipe de este tema, yo no puedo apoyar una cosa así. Ellos no representan Acción Popular. Será responsabilidad de cada de cada uno de ellos sus acciones como han actuado y que van a hacer de su futuro político de aquí en adelante", agregó.