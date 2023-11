Nicanor Boluarte: Alcalde de Nanchoc niega que hermano de presidenta lo haya favorecido con S/20 millones

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos Gallardo, negó que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, lo haya favorecido con 20 millones de soles para obras en su distrito.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el burgomaestre del distrito cajamarquino aseguró que no tiene el número telefónico del hermano de la jefa de Estado, por lo que no pudo perdirle ningún tipo de "favor".

"Que revelen si hemos llamado al señor Nicanor, en ningún momento. No tengo ni su número para darle una llamada y tampoco me siento en la capacidad de amistad para poder darle una llamada o pedirle un favor y es por eso que vuelvo a recalcar que en ningún momento el señor Nicanor Boluarte ha tenido nada que ver en este crédito suplementario de mis 5 obras que suman 2 millones", dijo para nuestro medio.

Como se recuerda, Hoyos Gallardo fue citado por el Ministerio Público para este lunes 20 de noviembre a las 9:30 de la mañana para que testifique sobre el presunto delito de colusión en agravio al Estado. Sobre esto dijo lo siguiente:

En esa misma línea, el alcalde del distrito de Nanchoc señaló que su jurisdicción "está olvidada", incluso que tiene localidades que aún no cuentan con agua ni desague, por lo que las obras que financia con los 20 millones sirven para el desarrollo local.

"Somos más personas, más habitantes solo que todos se alejan porque no hay obras, no hay desarrollo en nuestro pueblo y venimos a la capital a luchar y a mendigar [...] Somos un distrito olvidado, nunca se ha hecho nada en mi pueblo, tengo cacerios grandes que no tienen ni agua ni desague", expresó.

Finalmente, el burgomaestre aseguró que no tiene de que arrepentirse y que espera las investigaciones por parte del Ministerio Público para demostrar su supuesta inocencia.

"En absoluto, no tengo porque arrepentirme, ni me voy a arrepentir más adelante. Yo creo que la juventud que tengo y los sueños políticos que tengo no me van a permitir jamás caer en ese tipo de actos", sentenció.