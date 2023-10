Rosselli Amuruz: Comisión de Ética aprueba denunciar de oficio a tercera vicepresidenta del Congreso

La Comisión de Ética aprobó iniciar la denuncia de oficio contra la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz, por presunta vulneración a la ética parlamentaria.

De acuerdo al titular de la Comisión de Ética, Diego Bazán, la acusación se dio por supuestas irregularidades durante la semana de representación, en los viajes que realizó al exterior junto al excongresista Paul García, con quien se le vincula sentimentalmente.

Asimismo, la investigación incluye los cuestionamientos contra Amuruz Dulanto por haber participado en una fiesta en Lince donde falleció el periodista Christian Enrique Tirado.

En otro de los puntos de la denuncia, se menciona los presuntos favorecimientos a personas de su entorno para que ocupen puestos de trabajo en el despacho de la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento.

Según una investigación periodística, la legisladora salió del país en compañía de García Oviedo hasta en 5 ocasiones entre los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de este año. Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina fueron los destinos compartidos por ambos personajes.

En el caso de la estadía en el territorio argentino, los movimientos migratorios indican que tanto la congresista de Avanza País como el exlegislador salieron de Perú el 18 de agosto y regresaron el 23 del mismo mes, lo cual también ocurrió en la mayoría de los demás países.

La congresista de Avanza País se pronunció las acusaciones en su contra y descartó que vaya a renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República pese a un grupo de parlamentarios soliciten su salida tras su asistencia a la fiesta de Paul García en Lince.

"Yo no he cometido un delito. Por ahí escuché a una colega que yo renuncie porque era un acto bochornoso. Acto bochornoso si yo le dijera a mis colegas que estuviera involucrada en un caso de corrupción, pero no es mi caso. (...) Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido error, pero no un delito", sostuvo.