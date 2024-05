Jorge Luna: ¡Lo exponen! Difunden nuevos chats y audios con diferentes mujeres: "¿Te incomodaría ir a un 'telo'?"

Jorge Luna está en el ojo de la tormenta luego de salir a la luz nuevos chats y audios de distintas mujeres que afirman que fueron contactadas con el humorista, a pesar de estar casado con Melissa Gonzales.

De acuerdo a un conocido programa de espectáculos, donde se mostró las conversaciones que mantuvo el conductor de 'Hablando Huevadas' con otra mujer, él le proponía ir a un hotel.

"No me puedo exponer mucho a la calle. ¿Te incomodaría ir a un telo y ahí hacemos hora? Antes de tu entrevista", es el mensaje que se lee.

En un audio, otra mujer confiesa que Jorge Luna le preguntó directamente sobre su estado sentimental. "Me pone si estoy soltera y si tengo novio, me dice para salir y en ese momento dije: 'cómo es posible que Jorge me esté invitando a salir".

Hace unos días, una mujer llamada Keydi Mio, pero que responde al nombre de Mary Jane en redes sociales, echó con todo al famoso comediante. De acuerdo al informe, todo habría empezado el 9 de mayo pasado, cuando la joven subió a sus historias una conversación que mantuvo con Jorge Luna en el 2019. Según contó, ella reaccionó a una historia del humorista y este le escribió en ese mismo momento.

Tras una breve conversación, Jorge Luna destacó las publicaciones hot de Mary Jane desde su propia cuenta verificada. "Yo estaba a punto de automotivarme y justo vi tus fotos cs... te pasas", le escribió a la mujer que en ese momento tenía 21 años y sobre una imagen donde aparecía en lencería y de espaldas.

Ante ello, el programa se comunicó con la joven para que de su descargo y ella explicó la breve comunicación que mantuvieron, un año antes que el humorista se case con su ahora esposa y madre de sus dos hijos.