Española sorprende al revelar por qué saldría con peruanos: "Eso pone mucho"

En las redes sociales encontramos distintos retos virales y cómo distintos jóvenes salen a las calles para conocer lo que piensan otros sobre variados temas de interés, como el caso compartido por Lost Cristian, quien quedó asombrado al escuchar decir a una joven española que prefiere salir con hombres peruanos.

Antes de elegir una pareja, son muchos los que ponen una serie de requisitos previos que deben de cumplir sus pretendientes para que puedan salir con ellos (as) y así poder conquistar sus corazones.

En el material audiovisual, de solo 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un influencer conocido como Lost Cristian, recorre las calles de España para conocer los gustos de las mujeres al momento de escoger una pareja: ¿latinos o españoles?

Es así como se acerca a una joven española y le realiza la pregunta, quedando asombrado por las razones que lo llevan a tomar tal decisión: ¡prefiere a los latinos, pero 100% peruanos!

"Latinos, pero peruanos. Me gusta la comida, la cultura que tienen. Además, los hombres son fieles a diferencia del resto de latinos. Deben ser 100% de ahí, porque si ha nacido aquí (España) no me vale. Son mucho más atractivos que los españoles, son morenitos, así el pelo rizadito. Allí el moreno no es el mismo que puede tener un español", comentó la joven extranjera en el clip, generando miles de interacciones en la plataforma china.