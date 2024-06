Mujer 'EXPLOTA' contra su pareja por infiel y grafitea su auto: "Eres un mald*to"

14/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó gran revuelo en las redes sociales tras ser captada estallando de ira por descubrir la infidelidad de su pareja y no dudar en desquitarse realizando graffiti en la camioneta de su ahora expareja, en Los Olivos.

Muchas parejas viven hermosos momentos juntos, aquellos que buscan recordar hasta la eternidad una vez que se unen en el altar. Sin embargo, no todos llegan a tener un final feliz por distintos motivos, principalmente porque uno de ellos "sacó los pies del plato" y fue infiel quebrando así por completo toda la confianza que había en la relación.

¡Se vengó!

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, que fue captado en un distrito de la capital limeña, se ve el preciso momento en que una fémina saca de una cochera una camioneta 4X4 de color blanca a la pista, pero lo que llamó la atención de los vecinos y los internautas fue que estaba completamente marcada con algunas frases muy peculiares.

Tras sentirse traicionada y engañada, la mujer no tuvo reparos en escribir con tinta roja y negra: "Maldito", "infiel" y "perro", como una forma de desquitarse por todo el daño emocional que ahora, su expareja, le provocó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la situación, mientras que otros criticaron duramente la actitud de la mujer por no saber controlarse y arremeter contra un objeto muy preciado por alguien "que tanto amó" hasta el punto de calificarla como 'tóxica'.

"Por eso uso moto", "no me den ideas", "no lo borraría, se ve genial", "lo bueno es que están polarizadas las lunas y nadie sabe quién es", "yo sintiendo el dolor de mi carro si me lo harían así", "qué tóxica, si acabó el amor solo chao", "se lo merece", "para que aprenda a no ser infiel", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la famosa plataforma china de TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter), al ver cómo una mujer realizó algunos graffiti al auto de su pareja tras descubrirlo siéndole infiel y escribir palabras como "infiel" y "mald*to".