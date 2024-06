Dia del padre: mujer se vuelve viral tras comprar lujoso reloj, pero recibió caja con piedras dentro

A pocos días de celebrar en todo el Perú el Día del Padre, una mujer residente de Huacho se convirtió en viral en los últimos días. La historia de esta fémina llamó la atención y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Todo comenzó cuando quiso comprar un lujoso regalo valorizado en 800 soles para su esposo con miras a dicha celebración. La adquisición la realizó a través de la página web de una reconocida tienda por departamento.

El hecho ocurrido en Huacho se dio días antes del Día del Padre, pues la mujer planeaba sorprender a su pareja con un reloj de la marca Citizen valorizado en casi mil soles. Según la propia versión de la ciudadana, esta no tomó los cuidados suficientes para realizar su compra y solo se dejo llevar por el precio ofrecido.

Grande fue la sorpresa de la fémina cuando recibió el producto en su domicilio el cual evidenciaba que algo no andaba bien. La caja, que no estaba envuelta por el plástico de seguridad, lucía sucia y al abrirla vio nada más y nada menos que tres piedras que buscaban simular el peso de la prenda.

El medio Enfoque Real - Perú, aseguró que la mujer ya presentó la denuncia contra la tienda y que espera que pronto puedan darle solución a su problema. Asimismo, la ciudadana pidió a la población en general a tener más cuidado con las compras que realiza en Internet y verificar la confianza de cada sitio que visitan.

"Esto que me ha pasado debe servir de lección a las personas, a todos aquellos que como yo suelen comprar a través de páginas de Internet, no se confíen. Abran el producto delante del repartidor, pues en caso de no hacerlo, las empresas suelen culpar a uno", precisó.