Mujer es captada llevándose ají de pollería en un vaso: "Ahorro es progreso"

14/06/2024

En un curioso y simpático incidente que rápidamente se viralizó en las redes sociales, una mujer peruana fue captada llevándose ají de una pollería. La escena, grabada por un familiar y compartida en TikTok, desató una ola de comentarios divertidos y admirativos, destacando el ingenio y la astucia de la protagonista del video para ahorrar. La reacción de los usuarios no se hizo esperar, convirtiendo el hecho en un fenómeno social.

La escena que conquistó TikTok

El video muestra a la mujer de manera discreta sirviéndose una generosa cantidad de ají en un vaso de plástico. Este tipo de salsa es un acompañamiento esencial en muchas pollerías peruanas, conocido por su sabor picante y característico.

La habilidad de la mujer para llevarse una porción extra a casa, aprovechando lo que parece ser una comida familiar, fue lo que capturó la atención de los usuarios de redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios en TikTok comenzaron a compartir el video, acompañándolo de comentarios divertidos y elogiosos.

Entre los más destacados se encontraron frases como "No se me había ocurrido, gracias la próxima iré preparada con táper en la cartera porque a veces en lugar del pollo se me antoja su ají, muchas veces solo fui por el ají", "Yo hago eso y si sobra gaseosa, igual", "No diré nada, pero habrá señales", "Gracias por la idea", "Yo con el ketchup", "Ahorro es progreso" y "Mente de tiburón".

La reacción popular se centró en la creatividad y el pragmatismo de la mujer, resonando con muchos que han pensado en hacer lo mismo.

La frase "Ahorro es progreso" se convirtió en un lema entre los comentarios, subrayando la admiración por la mentalidad ahorrativa y la astucia cotidiana.

¿Cómo preparar el delicioso ají de pollería?

Para aquellos inspirados por la creatividad de la protagonista del video y deseosos de disfrutar del ají en casa, aquí les dejamos una receta sencilla para preparar esta deliciosa salsa peruana:

Ingredientes:

3 ajíes amarillos frescos

1/2 taza de mayonesa

1/4 taza de leche evaporada

1 diente de ajo

1 cucharada de jugo de limón

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Instrucciones:

Preparar los ajíes: Lavar los ajíes amarillos, quitarles las semillas y venas para reducir el picor. Cortar los ajíes en trozos grandes. Licuar los ingredientes: En una licuadora, colocar los ajíes cortados, la mayonesa, la leche evaporada y el diente de ajo. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si la mezcla está muy espesa, se puede añadir un poco más de leche evaporada para alcanzar la consistencia deseada. Sazonar: Añadir el jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Volver a licuar para integrar bien los ingredientes. Reposar y servir: Dejar reposar la salsa en el refrigerador por al menos 30 minutos antes de servir. Esto permitirá que los sabores se integren mejor.

Servir el ají de pollería como acompañamiento para pollos a la brasa, papas fritas o cualquier otro plato que se prefiera.

La simpática escena de la mujer peruana llevándose ají de una pollería ha capturado el corazón y la imaginación de muchos en las redes sociales. No solo se ha convertido en un ejemplo de ingenio y astucia, sino también en un reflejo de la cultura del ahorro y la creatividad cotidiana en Perú.