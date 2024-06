Mujer causó indignación al revelar que comió las cenizas de su abuela: "Me siento más cerca a ella"

13/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido por una joven quien reveló que no dudó en comer una parte de las cenizas de su abuela para poder sentirse más cerca de ella, a quien estimaba mucho en vida.

La pérdida y muerte de un ser querido es una etapa difícil de superar. Durante el duelo, muchos se sumen en la depresión recordando cada una de las anécdotas que vivieron a su lado, pero poco a poco, con el pasar del tiempo y con apoyo, logran ir saliendo adelante.

¿Qué pasó?

Durante el programa radial matutino 'Fifi, Fev & Nick', los presentadores quedaron en shock por la impactante revelación de uno de sus oyentes.

Según la joven identificada como Cheyenne, del suburbio Narre Warren, en Melbourne, "se comía a su abuela", quien falleció en agosto del año pasado, 2023.

La señora fue cremada y toda su familia estaba de luto, así que la joven fue a la casa de su mamá para animarla y en ese momento le sugirió algo escalofriante: "Comamos a la abuela".

"Después de que lo hice una vez, le pedí a mi mamá que lo hiciera porque no quería estar sola en eso", contó. Además, señaló que no mezcló las cenizas con nada más, las comió solo con saliva.

¿Su hermano se unió?

Sin embargo, el relato no terminó ahí, ya que Cheyenne explicó que cuando su hermano salió de la cárcel decidió hacerle una divertida broma y le colocó algunas cenizas de la abuela en la salsa para pasta.

Seguido a ello, recalcó que "come las cenizas por diversión", pero poco a poco se convirtió en una adicción, generando el asombro de los conductores del programa radial.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente la acción de la joven hasta el punto de calificarlo como asqueroso.

"Es muy asqueroso, accidentalmente, me entró polvo de cenizas a la boca y de por sí es bastante malo", "¿será que ella también come arena cuando va a la playa?", "no es chistoso, eso es sagrado", "¿a quién se le ocurriría sugerirle a su mamá comerse las cenizas de la abuela para animarla?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el caso causó gran impacto a nivel internacional tras saberse que una mujer se come las cenizas de su abuela por diversión y porque desea sentirse más cerca de ella.