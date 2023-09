Hombre con el pene más grande del mundo habla sobre los problemas de salud que enfrenta

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La historia de Roberto Esquivel es única y asombrosa. Este mexicano ha saltado a la fama en las redes sociales debido a su condición excepcional: posee el pene más grande registrado en el mundo, con una longitud de 48 centímetros y un peso cercano a un kilogramo. Sin embargo, detrás de esta notoriedad se esconden una serie de desafíos y dificultades que han marcado su vida y salud de una manera inesperada.

La historia de Roberto Esquivel

El mexicano ha declarado en el pasado que aunque soñaba con ser estrella de cine para adultos, su condición no se lo permitió, incluso ha revelado que tiene problemas para conseguir trabajo, novia y que pocas veces se atreve a salir a la calle.

Roberto Esquivel, de 56 años, ha compartido abiertamente los obstáculos que ha enfrentado a causa de su peculiar anatomía. En sus propias palabras, "Nunca he tenido novia, ni pareja ni nada de eso chingao', ni un besito me han dado. Me gustan las mujeres, pero nunca tuve una, ni de chavillo, menos ahora con esto".

Problemas de salud

La vida de Roberto está marcada por una serie de desafíos de salud. Su prolongado órgano masculino le ha llevado a padecer frecuentes infecciones urinarias y problemas para conciliar el sueño. Para poder descansar de manera cómoda, se ve en la necesidad de atar su pesado miembro, que pesa alrededor de 900 gramos, a su pierna.

A pesar de las afirmaciones de Roberto Esquivel sobre haber nacido con su miembro viril de ese tamaño, se ha especulado en Barcroft TV que en su juventud podría haber empleado pesas en sus genitales con la intención de aumentar su longitud, una afirmación que él ha rechazado.

Para esclarecer esta controversia, Barcroft TV consultó a un radiólogo, Jesús Pablo Gilmore, quien realizó una tomografía de Roberto Esquivel. Los resultados revelaron que gran parte de la longitud es atribuible al prepucio, y el pene en sí mide entre 15 y 17 centímetros.

La misteriosa historia de Roberto Esquivel sigue siendo objeto de debate y especulación. Su vida está marcada por una serie de desafíos de salud y dificultades personales que han surgido a raíz de su condición. Aunque su fama ha crecido en las redes sociales, su historia sigue siendo un enigma que continúa capturando la atención del público.