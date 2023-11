"Honor a quien honor merece: Perrita policía con cáncer terminal recibe último saludo por parte de su equipo

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un perrita fue despedido de sus compañeros policías tras varios años de servicio y que tuvo que dejar porque padece de un cáncer terminal. La noticia 'rompió los corazones' de sus amigos.

En la escena se ve cómo una perrita, identificada como Candy, es llevada con una correa por su compañero y entrenador, el oficial Anthony "Tony" Natalzia, para presenciar el homenaje que le tenían preparado todos los miembros del cuerpo policial.

Según la información brindada, Candy debía jubilarse a finales de este año, pero tuvo que adelantar su partida tras recibir la lamentable noticia de que padece un cáncer terminal.

La perrita, de 11 años, se especializaba en rastreo de narcóticos y fue uno de los primeros perros detectores de drogas en la zona. Con el pasar de los años, Candy comenzó a mostrar problemas con su movilidad y dificultades para alimentarse, por lo cual Natalzia decidió llevarla al veterinario y le comunicaron que un cáncer se había extendido por todo su cuerpo.

Es por ello que decidieron homenajearla. El can atravesó el pasillo, con una pelota en el hocico, mientras los agentes mantienen su saludo en honor al que consideran como un agente y amigo más para luego darle su merecido descanso.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la historia y no dudaron en expresar las condolencias al entrenador de Candy, ya que la partida de una mascota siempre es dolorosa y difícil de superar, por las anécdotas vividas a su lado.

"El único daño que te hace un perro es cuando se va. Son lo mejor de este mundo", "no mi amor, y va con su bolita", "honor a quien honor merece, estos angelitos deberían ser eternos", "no estoy llorando, tú estás llorando", "se me metió un camión de arena en el ojo", "es lo más doloros dejarlo ir", "qué lindo homenaje", "lo más doloroso, pobre perrita, un cáncer que nos quita a nuestros seres más queridos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.