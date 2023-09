¡Insólito! Joven expone a hombre que le robó sus zapatos tras culminar una cita

15/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes e insólitos de parejas, como el compartido por la cuenta de @nextlevellexuss, en TikTok, donde una joven contó que luego de pasar una noche con su cita de Tinder, se dio cuenta de que le robó sus zapatos de mayor valor.

En el material audiovisual, de dos minutos y 43 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Lex, quien vive en Nueva York, quiso exponer su caso desafortunado de amor para advertir a las demás mujeres de un hombre que conoció en la famosa aplicación de citas.

Su cita le robó

En la escena se ve a Lex compartiendo una serie de fotografías donde aparecía Josh, el hombre que conoció en Tinder, y que trataba conquistar su corazón y explicaba que luego de una noche de copas decidieron ir al apartamento de ella para tener intimidad, pero no esperaba que al amanecer él desapareciera sin dejar rastro por varios días.

Sin embargo, ella se percató que no estaban sus valiosos zapatos Mary Jane Tabi, que su padre le había regalado como obsequio de cumpleaños, indicando que estos objetos tienen un precio de 990 dólares.

Cuando intentó comunicarse con él para confrontarlo, descubrió que había sido bloqueada en las redes sociales. Por lo cual, con ayuda de sus seguidores, Lex logró descubrir que Josh había entregado los zapatos a su verdadera novia. Aunque en un principio negó la historia, finalmente admitió el robo y devolvió los zapatos, ofreciendo disculpas por sus acciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que uno debe tener cuidado al salir con alguien que conocen por primera vez y que no deberían de llevarlos a sus casas porque no saben sus verdaderas intenciones y ponen en peligro sus vidas.

Viral en TikTok

"Los chicos de la moda son siniestros", "me encanta el chisme", "nunca confíes en un desconocido que conoces en apps", "felizmente fue los zapatos y no tu vida", "hay que tener cuidado con las citas", "pero también quién te manda a seguir tu pasión", "todo por una noche calurosa", "es un sinvergüenza", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al conocer la historia de Lex, una joven que contó cómo un hombre que conoció en Tinder le robó sus zapatos más costosos y se los regaló a su verdadera novia.