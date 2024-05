Exdirector de PetroPerú confiesa haber entregado 1 millón 300 mil dólares a Alan García

El exdirector de Petroperú, Miguel Atala Herrera, manifestó este jueves durante una audiencia de prueba anticipada haber entregado más de un 1 millón 300 mil dólares en efectivo al difunto expresidente de la República, Alan García.

La declaración de Miguel Atala, en calidad de colaborador eficaz, se realizó en el proceso penal que se sigue contra exfuncionarios del gobierno aprista, como Luis Nava y Enrique Cornejo.

Según el relato de Atala, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), el entonces secretario del presidente, Luis Nava Guibert, buscó contactarlo para que sea receptor de un dinero "por asesorías" desde una cuenta bancaria en el extranjero.

Siguiendo con su relato, el 8 de octubre de 2007, luego de comprometerse con Nava, recibió la llamada del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien le visitó en su casa y con quien coordinó la apertura de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

El exdirector de PetroPerú precisó que la cuenta bancaria se abrió el 16 de octubre de 2007 y que tenía como titular a la empresa Ammarin Investment INC y como representante al mismo Atala.

Asimismo, especificó que después la empresa Kleinfeld Services realizó cinco transferencias de dinero a la cuenta de Ammarin. Así, en total recibió una suma de 1 millón 312 mil dólares.

Miguel Atala sostuvo también que recién fue en 2008, durante un evento llevado a cabo en Brasil donde también asistió el exmandatario aprista, que Luis Nava le confesó que el dinero que había recibido no era para él, sino para García.

No obstante, no fue hasta 2010 que Alan García le citó en su oficina en Palacio para pedirle la entrega del dinero que le había dado Odebrecht.

"Estuvimos conversando de cosas generales hasta que me dijo: "Miguelito, te ha dicho Lucho Nava sobre el tema este", yo le respondí: "sí, presidente, sí me ha dicho". Entonces, me dijo: "cuando puedas, sin incomodarte a ver si me puedes ir trayendo (el dinero)". Me invitó mi cafecito y me retiré", relató.