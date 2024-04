¡No resistió! Hombre fallece tras emborracharse cuatro días seguidos durante una gran fiesta

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Lamentable. Un desgarrador caso sacudió a la población de Miraflores, un barrio de La Paz, en Bolivia, ya que un hombre, de 34 años, perdió la vida tras emborracharse cuatro días delante de amigos y familiares.

Muchos asisten a fiestas tradicionales y eventos patronales para celebrar un día especial, ya sea de forma personal o para toda la comunidad.

¿Qué ocurrió?

Según los testimonios e información preliminar, el hombre había estado participando en una gran festividad desde el pasado viernes, fue trasladado ya sin vida a un centro de salud cercano por sus propios familiares, quienes inicialmente pensaron que solo estaba en "un sueño profundo" en una silla.

"Era normal ver a las personas dormirse en sillas durante la fiesta, por eso pensamos que simplemente estaba descansando", contó uno de los testigos a los medios de comunicación, completamente impactado.

Padres arrepentidos

Además, otro de los invitados a la celebración aseguró que "no notaron nada raro" porque veían a la víctima dormir y despertarse para seguir tomando con las demás personas. Por otro lado, los padres del difunto, con lágrimas en los ojos, se arrepienten de no haberse llevado a su hijo de la fiesta cuando este todavía estaba vivo.

"Él estaba muy emocionado de reunirse con sus seres queridos, algunos de los cuales no había visto en mucho tiempo, y por eso decidió quedarse", expresaron los progenitores de la víctima, con el corazón destrozado.

Su madre le recomendó a sus tíos y tías que lo mandaran a su casa, pero esto no pasó, debido a que el joven no quería dejar de beber, en estado de ebriedad, las tías del difunto prefirieron no molestarlo. La policía sospecha que la muerte fue causada por asfixia mecánica; falta el informe oficial.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar la muerte del hombre y pidieron mayor cautela al resto de jóvenes al momento de salir a una fiesta, ya que "deberían celebrar con moderación" para evitar una tragedia.

"Antes durábamos una semana. Ni para eso esta generación", "qué pena por su familia", "espero que con ello tomen conciencia las demás personas que les gusta su trago", "las consecuencias fatales de los carnavales", "lo dio todo", "ya no aguantan nada", "pobre chico, no aguantó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

