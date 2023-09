Joven de 29 años afirma que se casó con hombre de 79 años por amor: "Estamos muy contentos"

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La historia de amor de Juan José Ramírez Guerrero, de 79 años, y Greysi Lucero Valderrama Cruz, de 29 años de edad, causó revuelo en las redes sociales al casarse por civil en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en Pucallpa.

¡Para el amor no hay edad!

Sin importarles las críticas y los malos comentarios por su diferencia de edad, la pareja demostró que en su relación siempre prevalecerá el amor y a pesar de los obstáculos o conflictos que encuentren en el camino, sabrán cómo superarlos y salir adelante.

En el material audiovisual, de un minuto y 47 segundos de duración, en TikTok, se ve el preciso momento en que Juan José luce su mejor traje, mientras que el gran amor de su vida, Greysi lleva puesto su vestido de novia, esperando la hora en que darán el sí al juez.

Percances en la boda

La pareja llegó al mediodía a la sede municipal junto a todos sus invitados, que eran sus familiares, y deseaban presenciar el momento en que sellarían su amor. Sin embargo, los percances no tardaron en aparecer, ya que los testigos de su boda no llegaron al compromiso.

Al momento de la entrevista en el video, el novio explicó que eso no le impediría ser feliz en ese día tan especial y reveló que no era el primer problema que tenían, porque también habían cancelado un local que sería para la recepción, puesto que a su pareja no le gustaban algunos detalles del lugar.

"Sí, sin duda alguna. Estoy muy contento. Siempre hay dificultades, pero podemos resolverlo. Todas las hemos superado", se escucha decir al novio en el clip, que logró miles de interacciones en la famosa plataforma china.

Otra de las revelaciones que dejó sorprendido al entrevistador fue que ambos ya vivían juntos y que incluso tenían dos hijos menores, que también estaban presente en el matrimonio civil.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja por hacer caso omiso a las críticas y lograr sellar su amor con una boda para ser felices junto a sus dos hijos.

"Hermoso y bendiciones", "nadie impidió, bien", "debe tener sus hectáreas de camu camu o sus hectáreas de palma aceitera", "disfruta de la vida sin estrés", "hombre afortunado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la boda entre un hombre de 79 años y una mujer de 29 en Pucallpa.