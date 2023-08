"Prefiero viajar": Hombre sorprende al revelar cuánto cuesta criar un hijo

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos virales donde se ven retos, consejos, bailes y preguntas sobre temas cotidianos y de parejas, pero esta vez, el clip compartido por la cuenta de @marcoloretdemola, en la famosa plataforma de TikTok, dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores al revelar cuánto dinero se gasta en criar un hijo.

¿Cuánto cuesta tener un hijo?

En el material audiovisual, de un minuto y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que Marco Loret de Mola aparece ante la cámara y señala que realizó un cálculo promedio sobre cuánto es que gasta una persona para la crianza de un niño o niña.

Al inicio de su video advirtió: "este video es solo para los que quieren tener hijos sí o sí", ya que así podrían tener una idea de cuánto es lo que debería invertir en la educación y cuidado de sus "retoños".

"Hice el cálculo de cuánto cuesta un hijo durante nuestras vidas: Monto en soles entre 300 mil y 1 millón de soles. En dólares 80 mil y 270 mil dólares, lo que nos cuesta un hijo en nuestras vidas", expresó mientras sostenía una pantalla donde aparecía la imagen de un niño, en el clip que logró alcanzar alrededor de 23.3 mil reproducciones en la plataforma china.

Al final, recalcó que él también era papá y de tres, pero que era bueno mantener informado a sus seguidores de cuánto se gastaba. Asimismo, indicó que sus hijos son "la pieza fundamental de su vida".

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron muy sorprendidas y en shock al conocer el gran monto que debían gastar hasta el punto de señalar que "era un dato anticonceptivo". Sin embargo, otros indicaron que no importaba el dinero, ya que los hijos eran "lo mejor que pueden tener".

Viral en TikTok

"Este cálculo es para los que quieren ser padres responsables", "qué dato para más anticonceptivo. ¡¡Gracias!!", "cuesta económicamente, pero también tiempo, paciencia, estabilidad mental, por lo que no solo es dinero. Así qué hay que estar bien preparados", "dónde está mi millón por no tener hijos", "tener un hijo es un lujo que no todos deberíamos darnos", "primero, estabilidad económica y emocional", "prefiero viajar", "mejor compro un departamento", "felizmente no tengo", "pero los hijos son lo mejor que puedes tener", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer el cálculo promedio que reveló un creador de contenidos en la plataforma china.