Mujer DESTROZÓ la casa que construyó en terreno de sus exsuegros: "Confié en ellos"

Una mujer se mostró indignada y furiosa al descubrir que fue desalojada por sus exsuegros de la casa que construyó con tanto esfuerzo para vivir al lado de sus hijos, en Huaycán, distrito de Ate.

Naida Chacón, con lágrimas en los ojos, reveló ante las cámaras de televisión que vivió 13 años en el segundo piso, que afirma haber levantado junto a su pareja, el hijo de los dueños del terreno.

A pesar de que antes de decidir construir en la propiedad de los abuelos de sus nietos, fueron ellos mismos quienes le aseguraron que "ese terreno era para ellos y que nunca los botarían".

"Mis suegros me dijeron hija este terreno úsalo para mis nietos, nunca los voy a botar. Yo confié en ellos, yo confié en ellos", expresó Naida mientras comenzaba a destrozar parte de las instalaciones del recinto, en un ataque de frustración, alegando que a pesar de que depositó toda su confianza en los padres de su pareja, no pensó que la recibirían con esa gran sorpresa.

Según la denuncia hecha por Chacón, sus exsuegros aprovecharon que ella se encontraba fuera de Lima, ya que visitó a sus padres en Puno. Al retornar a su vivienda, quedo impactada al descubrir que le cambiaron la cerradura de la puerta de ingreso y que incluso colocaron un cartel de "se alquila", indicándole que desocupara el lugar de inmediato.

"Ella ha amenazado a un familiar diciendo que iba a destrozar la casa y justo es lo que está siendo ahora... Esto (la casa) lo ha pagado mi hijo, (ella) habrá dado pues su S/10.000 ", sentenció a su vez, la exsuegra de Naida molesta al ver que apareció con otras personas para "hacer estragos" como en las ventanas, el baño y otros rincones del hogar.

Además, los dueños del terreno remarcaron que a pesar de que su hijo ya no esté con la mujer, sus nietos sí tienen derecho a vivir en la casa y será él quien reponga lo invertido a Naida.

Ante esa última declaración, Chacón remarcó que era falso puesto que estima haber invertido alrededor de 50 mil soles junto a su pareja en la construcción del segundo piso y en amueblar toda la vivienda.

"Cuando yo regresé me cambiaron de chapa, no me dejaron ingresar, vine con mis dos pequeños, tenía un dinero guardado de 5 mil dólares y no lo encuentro", expresó con la voz entrecortada a 'América Noticias'.